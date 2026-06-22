Белоруссия предложила россиянке возглавить Международную федерацию бенди

Пляц подчеркнул, что кандидатура Бородаевой согласовывалась не только внутри белорусской федерации. Переговоры велись с коллегами из Казахстана, Монголии и Китая, которые также выразили ей свою поддержку. Собеседник агентства охарактеризовал Бородаеву как здравого и абсолютно адекватного функционера и бизнес-леди, доказавшую свою состоятельность. Он отдельно отметил, что она не идёт в федерацию за заработком.