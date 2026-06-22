Ради спасения: на Куршской косе заготавливают корм на зиму для диких животных

Сейчас связки из рябиновых ветвей сушат в специальных помещениях. Зимой ими будут подкармливать косуль, лосей и оленей, которым в снежный период становится значительно сложнее добывать пищу самостоятельно. Государственные инспекторы разместят корм под навесами, установленными на территории национального парка.