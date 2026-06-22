Ради спасения: на Куршской косе заготавливают корм на зиму для диких животных

На Куршской косе продолжается сезон заготовки кормовых веников для диких копытных животных. Ежегодно сотрудникам национального парка помогают волонтеры, благодаря которым удаётся подготовить около 2,5 тысячи запасов на зиму.
Только за две июньские акции участники общественных организаций и добровольческих объединений заготовили 850 веников, выполнив более трети сезонного плана.
Сейчас связки из рябиновых ветвей сушат в специальных помещениях. Зимой ими будут подкармливать косуль, лосей и оленей, которым в снежный период становится значительно сложнее добывать пищу самостоятельно. Государственные инспекторы разместят корм под навесами, установленными на территории национального парка.
Заготовка веников остаётся важной частью природоохранных мероприятий, направленных на поддержку животных в холодное время года.