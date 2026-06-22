Немецкий музыкант, сооснователь культового дуэта Modern Talking Дитер Болен выразил обеспокоенность по поводу политики канцлера Германии Фридриха Мерца.
По словам артистка, глава немецкого правительства «знает только слово “война” и стремится к ней». Болен также признался, что строительство бункеров вызывает у него серьезную обеспокоенность.
— Зачем им сейчас строить бункеры? Что они планируют? Меня это пугает. Я строю бункеры не просто так. Я строю бункеры, когда предчувствую, что они хотят войны, — добавил музыкант.
По мнению Болена, убежденность Мерца в победе Украины над Россией является «худшим» сценарием, поскольку такое развитие событий несет в себе угрозу Третьей мировой войны. Кроме того, музыкант выразил беспокойство по поводу одностороннего освещения украинского конфликта в немецких СМИ.
— Если беспилотник летит из Украины в Москву — это нормально, но в обратном направлении — это совершенно неприемлемо, — сказал артист в интервью Berliner Zeitung.
Весной тысячи граждан Германии, вышедших на массовые митинги, требуют отставки Фридриха Мерца.