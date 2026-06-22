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Основатель Modern Talking Болен обвинил Мерца в одержимости идеей войны

Немецкий музыкант, сооснователь культового дуэта Modern Talking Дитер Болен выразил обеспокоенность по поводу политики канцлера Германии Фридриха Мерца.

Немецкий музыкант, сооснователь культового дуэта Modern Talking Дитер Болен выразил обеспокоенность по поводу политики канцлера Германии Фридриха Мерца.

По словам артистка, глава немецкого правительства «знает только слово “война” и стремится к ней». Болен также признался, что строительство бункеров вызывает у него серьезную обеспокоенность.

— Зачем им сейчас строить бункеры? Что они планируют? Меня это пугает. Я строю бункеры не просто так. Я строю бункеры, когда предчувствую, что они хотят войны, — добавил музыкант.

По мнению Болена, убежденность Мерца в победе Украины над Россией является «худшим» сценарием, поскольку такое развитие событий несет в себе угрозу Третьей мировой войны. Кроме того, музыкант выразил беспокойство по поводу одностороннего освещения украинского конфликта в немецких СМИ.

— Если беспилотник летит из Украины в Москву — это нормально, но в обратном направлении — это совершенно неприемлемо, — сказал артист в интервью Berliner Zeitung.

Весной тысячи граждан Германии, вышедших на массовые митинги, требуют отставки Фридриха Мерца.