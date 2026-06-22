Африканский шаман наслал проклятие на футболиста Кейна ради помощи сборной Ганы

Это не первый случай, когда Бонсам пытается повлиять на мировых футбольных звезд. На чемпионате мира 2014 года, когда Гана играла в одной группе с Португалией, он также взял на себя ответственность за травму Криштиану Роналду. В тот раз португальский нападающий получил повреждение незадолго до начала турнира, но успел восстановиться к матчу с Ганой, забил гол и обеспечил своей команде победу со счетом 2:1.