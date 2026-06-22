Африканский шаман наслал проклятие на футболиста Кейна ради помощи сборной Ганы

Накануне матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Ганы разразился необычный скандал. Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что наложил проклятие на капитана англичан Гарри Кейна, чтобы помешать ему проявить себя на поле. Об этом сообщает издание Daily Star.
В интервью таблоиду Бонсам заявил, что не желает футболисту серьезной травмы, однако намерен сделать все возможное, чтобы остановить его в игре против сборной Ганы.
— Я сделаю свою работу, чтобы помочь своей стране, — сказал колдун.
Это не первый случай, когда Бонсам пытается повлиять на мировых футбольных звезд. На чемпионате мира 2014 года, когда Гана играла в одной группе с Португалией, он также взял на себя ответственность за травму Криштиану Роналду. В тот раз португальский нападающий получил повреждение незадолго до начала турнира, но успел восстановиться к матчу с Ганой, забил гол и обеспечил своей команде победу со счетом 2:1.
Ранее немецкая сборная одержала победу над командой Кот-д’Ивуара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в Торонто на стадионе BMO Field закончилась со счетом 2:1. Немецкая сборная одержала уже 11-ю победу подряд.