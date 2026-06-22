Valve объявила цены на Steam Machine

Steam Machine на базе SteamOS компания представила в ноябре 2025 года. Устройство можно подключать к телевизору или монитору. Консоль в шесть раз мощнее портативной Steam Deck и может выполнять функции ПК. Она оснащена шестиядерным процессором AMD Zen 4 с частотой до 4,8 ГГц и видеокартой AMD RDNA 3 с частотой 2,45 ГГц. По словам разработчиков, это позволяет запускать игры в 4K при 60 кадрах в секунду.