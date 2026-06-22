Воронежцев попросили не волноваться из-за громких звуков

Вечером 22 июня воронежцы снова услышали громкие звуки в разных районах. При этом оповещений или сирены в городе не было слышно. После дневной атаки на город высокоскоростных воздушных целей, в результате которой погибли пять человек, горожане снова испытали тревогу.