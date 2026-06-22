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Воронежцев попросили не волноваться из-за громких звуков

На полигоне уничтожают фрагменты сбитого днем боеприпаса.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 22 июня воронежцы снова услышали громкие звуки в разных районах. При этом оповещений или сирены в городе не было слышно. После дневной атаки на город высокоскоростных воздушных целей, в результате которой погибли пять человек, горожане снова испытали тревогу.

В пресс-службе правительства поспешили успокоить жителей:

— Только что взрывотехниками на одном из полигонов под Воронежем был уничтожен неразорвавшийся фрагмент боеприпаса, сбитого сегодня днём.

Воронежцев просят сохранять спокойствие.

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