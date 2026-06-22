Умер Клайв Дэвис, американский музыкальный продюсер

Как писал сайт KP.RU, 22 июня стало известно, что умер Дэвид Дейкер, британский актер из сериала «Доктор Кто». Ему был 91 год. Дейкер за свою актерскую карьеру неоднократно появлялся в эпизодах «Доктора Кто», перевоплощаясь в разных персонажей. Так, в серии «Воин времени» он сыграл бандита Иронгрона, а в эпизоде «Кошмар Эдема» предстал в образе капитана Ригга.