Аргентина обыграла Австрию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Аргентины победила команду Австрии на чемпионате мира по футболу со счетом 2:0 и вышла в плей-офф турнира. Матч второго тура группы J прошел на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, Техас. У Аргентины теперь шесть очков, она возглавляет таблицу группы. У Австрии — три очка, она занимает второе место.