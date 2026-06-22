Лимит на отпуск бензина введут в Саратовской области с 23 июня

В Саратовской области с 23 июня вводится лимит на продажу бензина для физических лиц. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
По его словам, на совещании с производителями и поставщиками топлива, а также представителями профильного блока регионального правительства, обсуждалась текущая ситуация на автозаправочных станциях.
— На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности, — говорится в его Telegram-канале.
Оперативный штаб Саратовской области принял решение установить временный лимит на продажу бензина для физических лиц с 23 по 30 июня, который составит не более 30 литров на один автомобиль.
Губернатор добавил, что мера необходима для снижения «необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций» на рынке топлива, говорится в публикации.
16 июня «Татнефть» ввела на всех автозаправках России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива. Помимо лимита на продажу топлива, также ввели ограничения по оплате: принимались только наличные. Однако уже 17 июня «Татнефть» сняла все ограничения на продажу топлива.
Правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с характеристиками «Евро-3», отклоняясь от требований технического регламента ЕАЭС по содержанию серы и других показателей качества. Чем отличается такое топливо и как его использование может отразиться на автомобиле и окружающей среде, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.