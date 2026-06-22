В Калининграде управляющая компания, ссылаясь на завтрашний метеорит, решила взять выходной и не перекрывать лившийся кипяток

«Снова звоню в управляющую с жалобой на сантехника. Отвечают, что ему резко поплохело и он не может работать. Спросил: “А что делать если завтра ему лучше не станет?” Сотрудник технического отдела словно опытный квнщик парирует: “А если завтра упадёт метеорит, то и делать ничего не нужно будет!” Пришлось звонить областное министерство контроля, чтобы найти правду», — продолжает свою эпопею Павел.