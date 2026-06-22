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Волгоградке отказали в выплатах за отца-героя СВО из-за поступления в вуз

Точку в споре девушки со страховой компанией пришлось ставить суду.

В областном центре дочери погибшего бойца спецоперации пришлось добиваться права на положенное единовременное пособие через суд. Подробностями дела поделились в Объединенной пресс-служба судов Волгоградской области.

Страховая компания лишила юную Александру выплаты за погибшего родителя из-за того, что девушка нигде не обучалась по очной форме на момент гибели отца. При этом она была выпускницей школы и уже подала документы на зачисление в вуз, а обеспечивала ее мать. То есть перерыв в образовании был вынужденным — из-за условий приемной кампании учебного учреждения и длился меньше двух месяцев.

Таким образом отказ страховой компании в выплате нарушил действующее законодательство России. Однако добиваться права на выплаты девушке пришлось через суд. Решением Тракторозаводского районного суда страховая компания обязана выплатить девушке пособие в размере, установленном законом на день выплаты.

Суд, но уже Камышинского района, также поставил точку в споре дочери другого бойца СВО с банком, который требовал с девушки долги по кредитной карте погибшего.