Волгоградке отказали в выплатах за отца-героя СВО из-за поступления в вуз

Страховая компания лишила юную Александру выплаты за погибшего родителя из-за того, что девушка нигде не обучалась по очной форме на момент гибели отца. При этом она была выпускницей школы и уже подала документы на зачисление в вуз, а обеспечивала ее мать. То есть перерыв в образовании был вынужденным — из-за условий приемной кампании учебного учреждения и длился меньше двух месяцев.