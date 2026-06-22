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34 телефона в штанах: полиция задержала вора на фестивале

В испанском городе Оспиталет сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в краже 34 мобильных телефонов во время музыкального фестиваля Sonar.

В испанском городе Оспиталет сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в краже 34 мобильных телефонов во время музыкального фестиваля Sonar. Об этом сообщает Barcelona Press.

По данным правоохранителей, в ночь на 21 июня к полицейским начали массово обращаться посетители мероприятия. Люди сообщали об исчезновении своих смартфонов в районе одной из главных сцен фестиваля.

После поступления жалоб полицейские оперативно установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Во время проверки выяснилось, что мужчина спрятал похищенные устройства в своей одежде.

Всего у него обнаружили 34 мобильных телефона. Часть изъятых гаджетов уже возвращена законным владельцам.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по установлению владельцев остальных устройств и выясняют все обстоятельства произошедшего.

После инцидента организаторы Sonar заявили о намерении уделить больше внимания вопросам безопасности на массовых мероприятиях. Они также сообщили о планах усилить взаимодействие с полицией для предотвращения подобных случаев в будущем.

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