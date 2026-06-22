Индекс Мосбиржи рухнул ниже 2300 пунктов впервые с марта 2023 года

Центральный банк России 19 июня в девятый раз подряд понизил ключевую ставку, но только на четверть процента. Ставка была снижена с 14,5 до 14,25 процента. При этом в прошлый раз, в апреле, ее понизили на 0,5 процента. Последовательное снижение продолжается с июня 2025 года.