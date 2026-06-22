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Полярники в Антарктиде отметили середину зимовки

Участники российской экспедиции в Антарктиде отметили середину зимовки.

Источник: Аргументы и факты

Участники 71-й Российской антарктической экспедиции и их зарубежные коллеги отметили праздник середины зимовки — Midwinter Day. Об этом сообщили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте.

Полярники отметили середину зимовки, организовав конкурсы, творческие номера и соревнования по различным видам спорта.

Важной частью программы стала традиционная церемония посвящения с испытаниями на выносливость. Завершилось мероприятие праздничным ужином с блюдами кухонь стран-участниц экспедиции.

Midwinter Day — традиционный праздник полярников в Антарктиде, который отмечается 21 или 22 июня каждого года в день зимнего солнцестояния в Южном полушарии.

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