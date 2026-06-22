Авербух: Кудрявцев продолжал тренировать, несмотря на болезнь

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев был выдающимся специалистом и продолжал работать, несмотря на болезнь. Об этом ТАСС рассказал серебряный призер Олимпийских игр в парном катании, чемпион мира и Европы, ученик Кудрявцева Илья Авербух.
Как ранее сообщал ТАСС, Кудрявцев умер в возрасте 88 лет.
«Виктор Кудрявцев был, безусловно, выдающимся тренером советской школы фигурного катания, подарившим нам чемпиона мира Сергея Волкова, — сказал Авербух. — Я тренировался в школе Виктора Николаевича, когда был еще совсем маленьким мальчиком. Непосредственно под его руководством не тренировался, но он был старшим тренером в школе. В ней тренировалась плеяда талантливых фигуристов, она в какой-то момент была одной из ведущих. Он был выдающимся технарем, который изумительно знал обязательные фигуры, он очень хорошо обучал прыжкам».
«Даже когда он заболел, практически перестал говорить, он продолжал тренировать глазами — ученики по взгляду понимали, что надо исправить. Он продолжал приходить на лед, многое показывал жестами. Низкий поклон за его преданность фигурному катанию. Слова поддержки Марине Кудрявцевой, которая всегда была рядом с ним», — добавил Авербух.
Кудрявцев воспитал ряд прославленных фигуристов, среди которых, помимо Авербуха, олимпийский чемпион — 1998 Илья Кулик, серебряные призеры Олимпийских игр — 1972 в парном катании Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, ставшая третьей на Олимпиаде-1984 Кира Иванова, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская и другие.