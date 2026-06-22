Авербух: Кудрявцев продолжал тренировать, несмотря на болезнь

«Виктор Кудрявцев был, безусловно, выдающимся тренером советской школы фигурного катания, подарившим нам чемпиона мира Сергея Волкова, — сказал Авербух. — Я тренировался в школе Виктора Николаевича, когда был еще совсем маленьким мальчиком. Непосредственно под его руководством не тренировался, но он был старшим тренером в школе. В ней тренировалась плеяда талантливых фигуристов, она в какой-то момент была одной из ведущих. Он был выдающимся технарем, который изумительно знал обязательные фигуры, он очень хорошо обучал прыжкам».