Почти миллион га сельхозземель Волгограда проверили на вредителей

В теплицах Волгоградской области во время мониторинга специалисты установили больше 300 феромонных и цветных клеевых ловушек, которые должны привлекать карантинных вредителей — западного цветочного трипса, табачную белокрылку и других. Появление таких объектов отслеживается, как правило, на протяжении всего периода цветения и созревания томатов и других овощей. Еще около 500 ловушек на капрового жука планируется установить в различных складах и овощехранилищах.