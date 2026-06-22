Почти миллион га сельхозземель Волгограда проверили на вредителей

За несколько месяцев в регионе специалисты Управления Россельхознадзора обследовали 924,6 тысяч гектаров сельхозугодий на наличие карантинных вредителей.
В теплицах Волгоградской области во время мониторинга специалисты установили больше 300 феромонных и цветных клеевых ловушек, которые должны привлекать карантинных вредителей — западного цветочного трипса, табачную белокрылку и других. Появление таких объектов отслеживается, как правило, на протяжении всего периода цветения и созревания томатов и других овощей. Еще около 500 ловушек на капрового жука планируется установить в различных складах и овощехранилищах.
После завершения комплекса работ все ловушки отправятся на анализ в специальные лаборатории. Всего в текущем году на наличие карантинных вредителей планируется проверить около 4,7 млн сельхозугодий региона.
Также в регионе регулярно проводятся обследования сельхозземель на наличие саранчи.