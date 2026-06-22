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На трассе между Полесском и Калининградом микроавтобус столкнулся с легковушкой

41-летняя пассажирка одной из машин получила травмы.

Источник: Клопс.ru

В пос. Тургенево Полесского района столкнулись микроавтобус и легковушка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в понедельник, 22 июня.

ДТП произошло в 14:10. В результате аварии 41-летняя пассажирка одного из автомобилей получила телесные повреждения, женщину направили в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На трассе Калининград — Полесск внедорожник вылетел на тротуар и сбил женщину. Авария произошла 22 июня в 13:40.

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