В Оренбургской области развернули три ПВР для эвакуированных из-за ливней

Было отмечено, что пункты временного размещения организованы на базе общежитий. «Эвакуация — превентивная мера. Из-за ливневых дождей ситуация остается напряженной. Имеется риск роста уровня воды в реке Большой Кинель, в результате чего в возможную зону подтопления могут попасть новые домовладения в городе», — уточняется в сообщении.