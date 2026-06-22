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В Оренбургской области развернули три ПВР для эвакуированных из-за ливней

В пункты временного размещения заселились 12 человек.

ОРЕНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Власти в Оренбургской области в связи с продолжительными ливнями развернули три пункта временного размещения (ПВР) в Бугуруслане. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Три ПВР на 150 мест развернуто в Бугуруслане. 12 местных жителей заселились в пункты временного размещения, несколько граждан решили остаться у родственников. На данный момент порядка 300 участков пострадали от ливневых вод», — говорится в сообщении.

Было отмечено, что пункты временного размещения организованы на базе общежитий. «Эвакуация — превентивная мера. Из-за ливневых дождей ситуация остается напряженной. Имеется риск роста уровня воды в реке Большой Кинель, в результате чего в возможную зону подтопления могут попасть новые домовладения в городе», — уточняется в сообщении.

Власти призывают жителей соблюдать спокойствие, при необходимости эвакуироваться в ПВР.

Как ранее сообщал ТАСС, в Оренбургской области несколько дней идут сильные дожди, местами за сутки выпало три месячные нормы. Подтопления домов зарегистрированы в Бугуруслане, Асекеевском, Бугурусланском, Матвеевском районах. Также из-за дождей закрыты несколько участков дорог и низководных мостов.