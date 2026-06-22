Немцы с поддельными правами попытались попасть в Россию через Польшу

В начале июня на границе с Эстонией скопилась очередь из желающих попасть в РФ к 12 июня через КПП в Нарве. Были случаи, когда желающие нанимали людей, чтобы те заняли за них места в очереди, либо же выкупали места у тех, кто пришел раньше.