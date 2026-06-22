Немцы с поддельными правами попытались попасть в Россию через Польшу

Польские пограничники зафиксировали два случая использования поддельных водительских удостоверений гражданами Германии, которые направлялись в Калининградскую область. Информацию об этом предоставила пресс-служба польской пограничной стражи.
Граждане Германии пытались пересечь польско-российскую границу с фальшивыми документами на пунктах пропуска «Безледы» и «Гжехотки».
— На автодорожных пунктах пропуска с Калининградской областью сотрудники Пограничной стражи выявили два случая использования поддельных водительских удостоверений гражданами Германии, путешествующими в Россию, — сообщили в ведомстве.
На пункте «Безледы» 35-летняя женщина представила фальшивые немецкие права, которые приобрела в интернете за 1,5 тысячи евро. На переходе «Гжехотки» 38-летний россиянин с немецким гражданством показал поддельное итальянское удостоверение. Оба нарушителя были привлечены к ответственности.
Они признали свою вину и согласились заплатить штраф в размере восьми тысяч злотых (более двух тысяч долларов). После оформления всех необходимых документов их пропустили в Россию, но уже в статусе пассажиров, передает газета «Взгляд» со ссылкой на РИА Новости.
В начале июня на границе с Эстонией скопилась очередь из желающих попасть в РФ к 12 июня через КПП в Нарве. Были случаи, когда желающие нанимали людей, чтобы те заняли за них места в очереди, либо же выкупали места у тех, кто пришел раньше.