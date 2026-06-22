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Умер актер сериалов «Доктор Кто» и «Бун» Дэвид Дейкер

На 91-м году жизни умер актер сериалов «Доктор Кто» и «Бун» Дэвид Дейкер.

Источник: РБК

На 91-м году жизни умер актер Дэвид Дейкер, известный ролями в комедийной драме «Бун» и сериале «Доктор Кто». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на агента Дейкера.

Дейкер скончался 30 апреля в своем доме, однако семья артиста сообщила о его кончине только в прошедшие выходные.

Дэвид Дейкер начал карьеру в 1957 году в Олдхэмском репертуарном театре, а затем работал в ряде британских театров, прежде чем дебютировать на сцене лондонского «Мермейд».

Его телевизионная карьера началась с появления в более чем в 80 эпизодах драмы «Автомобили Z». Впоследствии актер снялся также в сериалах «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина», «Улица Коронации» и «Доктор Кто». Однако наибольшую известность ему принесла роль Гарри Кроуфорда в сериале «Бун». В съемках ленты Дейкер принимал участие с 1986 по 1992 год.

За свою карьеру Дейкер также играл в кино, в частности в картине «Бандиты во времени».

У актера остались жена Хилари, дочь Ребекка, сын Тим и сестра Хейзел.

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