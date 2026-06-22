Умер актер сериалов «Доктор Кто» и «Бун» Дэвид Дейкер

Его телевизионная карьера началась с появления в более чем в 80 эпизодах драмы «Автомобили Z». Впоследствии актер снялся также в сериалах «Полностью выдуманные приключения Дика Турпина», «Улица Коронации» и «Доктор Кто». Однако наибольшую известность ему принесла роль Гарри Кроуфорда в сериале «Бун». В съемках ленты Дейкер принимал участие с 1986 по 1992 год.