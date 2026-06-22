В Смоленский областной институт патологии поставили новое оборудование

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новое оборудование поставили в Смоленский областной институт патологии и Клиническую больницу № 1 Смоленска. Медтехника была приобретена в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Смоленской области», сообщил в «Максе» глава региона Василий Анохин.
«Новое оборудование поступило в Смоленский областной институт патологии. Техника необходима для проведения лабораторных исследований и приобретена в рамках государственной программы “Развитие здравоохранения в Смоленской области”. Технику обновили и в Клинической больнице № 1 Смоленска. В учреждение передана современная эндоскопическая система», — сообщил он.
По словам главы региона, современное оборудование позволит медикам точнее и быстрее изучать образцы тканей, выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и точнее ставить диагнозы. Как отметил Анохин, в этом году планируется приобрести новое оборудование для 30 объектов здравоохранения. «Больницы региона получат около 300 единиц нового современного оборудования, включая 46 единиц техники для проведения реабилитации и 9 единиц “тяжелого” медицинского оборудования», — сообщил он.