В Смоленский областной институт патологии поставили новое оборудование

По словам главы региона, современное оборудование позволит медикам точнее и быстрее изучать образцы тканей, выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и точнее ставить диагнозы. Как отметил Анохин, в этом году планируется приобрести новое оборудование для 30 объектов здравоохранения. «Больницы региона получат около 300 единиц нового современного оборудования, включая 46 единиц техники для проведения реабилитации и 9 единиц “тяжелого” медицинского оборудования», — сообщил он.