Ракетная угроза оказалась реальной

В понедельник, 22 июня, столица Черноземья подверглась самой мощной атаке со стороны Украины за время проведения специальной военной операции. По официальным данным, в результате ракетного обстрела предприятия на левом берегу Воронежа погибли пять человек, еще не подсчитано число раненых, но их «десятки», а также ущерб нанесен десяткам домов и машин. В Железнодорожном районе Воронежа на территории нескольких улиц ввели локальный режим ЧС для устранения последствий атаки. По данным властей, жертвами удара стали в том числе те, кто проигнорировал уже обыденный для Воронежа сигнал ракетной опасности.