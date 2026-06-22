МОК отобрал у россиянки Гулиевой медаль за забег на Олимпиаде 2012 года

Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о перераспределении наград в беге на 800 метров среди женщин, состоявшемся на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Российская спортсменка Екатерина Гулиева утратила право на завоеванную медаль в связи с дисквалификацией.
Первоначально Гулиева завершила забег третьей. Однако после аннулирования результатов другой российской бегуньи, Марии Савиновой, спортсменка была перемещена на вторую строчку итогового протокола. Теперь вследствие принятых МОК мер, серебряная награда переходит кенийской атлетке Памеле Джелимо, а бронза присуждается представительнице США Алисии Монтано. Титул олимпийской чемпионки в данной дисциплине остается за южноафриканкой Кастер Семеней.
Сейчас 35-летняя Екатерина Гулиева, которая в 2021 году сменила спортивное гражданство на турецкое, отбывает четырехлетнюю дисквалификацию, наложенную в марте 2024 года на основе анализа данных из московской антидопинговой лаборатории. В мае 2025 года Спортивный арбитражный суд окончательно отклонил апелляцию легкоатлетки.
22 апреля президент России Владимир Путин заявил, что предыдущее руководство МОК проявило позорное и трусливое поведение, которое нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма.