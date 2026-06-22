МОК отобрал у россиянки Гулиевой медаль за забег на Олимпиаде 2012 года

Сейчас 35-летняя Екатерина Гулиева, которая в 2021 году сменила спортивное гражданство на турецкое, отбывает четырехлетнюю дисквалификацию, наложенную в марте 2024 года на основе анализа данных из московской антидопинговой лаборатории. В мае 2025 года Спортивный арбитражный суд окончательно отклонил апелляцию легкоатлетки.