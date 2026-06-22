Незабитый пенальти и множество рекордов. Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси написал в истории своей карьеры еще одну, уникальную и очень значимую страницу. Он забил два гола в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против австрийцев и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.
Мало кто мог поверить, что 38-летний Месси выдаст такой отличный старт. Он оформил хет-трик в первом матче сборной Аргентины против команды Алжира (3:0) и за одну игру догнал немца Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мирах — по 16 мячей. После этого все с большим интересом ждали матча с австрийцами, поскольку уже в этой игре Месси мог установить рекорд. И это произошло.
Но без драмы не обошлось. Месси уже на 9-й минуте получил подарок судьбы — его партнер по сборной Лаутаро Мартинес заработал пенальти. Судья назначил 11-метровый после подсказки системы видеоассистента рефери (VAR). Однако Месси не смог реализовать 11-метровый — после его удара мяч прошел рядом со штангой. Аргентинец в третий раз не смог реализовать пенальти на мировых первенствах, обойдя по этому показателю игрока сборной Ганы Асамоа Гьяна.
Но даже при таких обстоятельствах Месси побил рекорд. Знаковой оказалась 38-я минута встречи. Месси забил после прострела Факундо Медины, поймав вратаря австрийцев Александра Шлагера на противоходе. После этого пал рекорд 2014 года: Месси забил в 17-й раз на чемпионатах мира. Для этого ему понадобилось 28 матчей, Клозе забил 16 голов за 24 игры.
Месси также повторил достижение французского нападающего Жюста Фонтена и бразильского форварда Жаирзиньо. Аргентинский форвард забил в шестом матче подряд на чемпионатах мира, его голевая серия длится с игры ⅛ финала мирового первенства 2022 года. При этом Фонтен и Жаирзиньо забили в шести встречах на одном турнире: француз в 1958 году, бразилец — в 1970-м.
Успел обновить рекорд.
Исход матча сборных Аргентины и Австрии был уже предрешен после рекорда Месси. Команды успокоились, хотя австрийцы все-таки не сдавались. Тем не менее Месси на одном голе не остановился.
Второй мяч аргентинский нападающий забил на пятой добавленной к основному времени минуте. У австрийцев случилась небольшая неразбериха в штрафной, Месси подхватил мяч и совершил первый удар, его заблокировали защитники. Однако в том же голевом моменте Месси не остановился и пробил еще раз — в этот раз мяч пролетел между ног защитника и попал в цель. Игроки сборной Аргентины стали по очереди поздравлять героя с новым голом.
Вместе с рекордом Месси сборная Аргентины досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Аргентинцы набрали 6 очков и возглавляют турнирную таблицу группы J. Следом идут команды Австрии (3), Иордании и Алжира (по 0), которые в ночь на 23 июня по московскому времени проведут между собой игру второго тура. В заключительной встрече на групповой стадии турнира аргентинцы сыграют против команды Иордании, австрийцы — против сборной Алжира. Матчи запланированы на 28 июня.
Месси 38 лет, он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).