Незабитый пенальти и множество рекордов. Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ

Второй мяч аргентинский нападающий забил на пятой добавленной к основному времени минуте. У австрийцев случилась небольшая неразбериха в штрафной, Месси подхватил мяч и совершил первый удар, его заблокировали защитники. Однако в том же голевом моменте Месси не остановился и пробил еще раз — в этот раз мяч пролетел между ног защитника и попал в цель. Игроки сборной Аргентины стали по очереди поздравлять героя с новым голом.