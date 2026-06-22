Космонавты посетили МХТ имени А. П. Чехова перед полетом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Космонавты основного экипажа 75-й миссии к МКС Петр Дубров и Анна Кикина вместе с начальником Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) по традиции посетили спектакль в МХТ им. А. П. Чехова. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Космонавты экипажа МКС-75 Петр Дубров и Анна Кикина вместе с начальником ЦПК, космонавтом Олегом Кононенко посмотрели спектакль “20 дней без войны” в МХТ имени А. П. Чехова. В театре космонавтов встретил художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский», — говорится в сообщении.
В основной экипаж миссии МКС-75 входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Дублерами выступают космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхэм. Запуск запланирован на 14 июля.