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За неделю калининградцы отдали мошенникам более 23,5 млн рублей

За прошедшую неделю жертвами телефонных мошенников стали 12 жителей региона. Общий ущерб превысил 23,5 миллиона рублей.

Источник: KaliningradToday

Самую крупную сумму потерял сотрудник частного охранного предприятия из Светлогорска — более 6,3 млн рублей. Мужчину убедили перевести деньги на «безопасный счет» во время «проверки».

Пенсионер из Калининграда отдал 6,2 млн рублей, поверив в выгодные инвестиции на биржевой платформе. Бухгалтер из областного центра лишился 2,1 млн рублей, переведя их на «безопасный счет» для защиты от мошенников.

Остальные жертвы попадались на классические схемы: «инвестиции», «социальные выплаты» и звонки от «родственников», якобы попавших в ДТП. Полиция напоминает: не переводите деньги на неизвестные счета, не доверяйте звонкам от «сотрудников банков» и не верьте обещаниям лёгкого заработка. Если сомневаетесь — положите трубку и перезвоните в банк по официальному номеру.

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