За неделю калининградцы отдали мошенникам более 23,5 млн рублей

Остальные жертвы попадались на классические схемы: «инвестиции», «социальные выплаты» и звонки от «родственников», якобы попавших в ДТП. Полиция напоминает: не переводите деньги на неизвестные счета, не доверяйте звонкам от «сотрудников банков» и не верьте обещаниям лёгкого заработка. Если сомневаетесь — положите трубку и перезвоните в банк по официальному номеру.