FT: договор США и Ирана стал стратегической катастрофой для Израиля

«Трудно переоценить, какой стратегической катастрофой это стало. По сравнению с довоенным временем картина сегодня, безусловно, хуже», — говорится в материале источника со ссылкой на неназванного экс-чиновника Израиля.
Издание отмечает, что подписанное соглашение не включает требований израильской стороны, включая инициативы о поддержке проиранских прокси-сил. Промежуточная сделка, заключенная Вашингтоном и Тегераном, согласно источнику, вызвала ярость в Израиле.
Напомним, что США и Иран подписали меморандум, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, а также отказ от вмешательства во внутренние дела и взаимное уважение суверенитета. Финальное соглашение должно быть подготовлено в течение 60 дней.