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FT: договор США и Ирана стал стратегической катастрофой для Израиля

Подписанная США и Ираном сделка об урегулировании конфликта вызвала ярость в Израиле.

Источник: Комсомольская правда

Подписанный США и Ираном меморандум о прекращении конфликта стал для Израиля «стратегической катастрофой». Об этом сообщает издание Financial Times.

«Трудно переоценить, какой стратегической катастрофой это стало. По сравнению с довоенным временем картина сегодня, безусловно, хуже», — говорится в материале источника со ссылкой на неназванного экс-чиновника Израиля.

Издание отмечает, что подписанное соглашение не включает требований израильской стороны, включая инициативы о поддержке проиранских прокси-сил. Промежуточная сделка, заключенная Вашингтоном и Тегераном, согласно источнику, вызвала ярость в Израиле.

Напомним, что США и Иран подписали меморандум, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, а также отказ от вмешательства во внутренние дела и взаимное уважение суверенитета. Финальное соглашение должно быть подготовлено в течение 60 дней.

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