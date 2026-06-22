FT: договор США и Ирана стал стратегической катастрофой для Израиля

Напомним, что США и Иран подписали меморандум, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, а также отказ от вмешательства во внутренние дела и взаимное уважение суверенитета. Финальное соглашение должно быть подготовлено в течение 60 дней.