В Воронеже отменили лыжероллерный фестиваль после атаки ВСУ

ВОРОНЕЖ, 22 июня. /ТАСС/. Лыжероллерный фестиваль, который должен был пройти в Воронеже 4 июля, отменили после ударов ВСУ по городу. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов.
«Ранее я сообщал, что областная Дума выступила инициатором проведения в Воронеже 4 июля лыжероллерного фестиваля. Считаю, что после произошедшей трагедии праздничные мероприятия, пусть даже спортивные, недопустимы. Оперативная обстановка также остается непростой. Принял окончательное решение: лыжероллерный фестиваль 4 июля в Воронеже отменяется», — написал он.
Матузов выразил уверенность в том, что спортсмены поймут данное решение. Он также сообщил, что власти сохранят все наработки для фестиваля и проведут мероприятие, как только позволит оперативная обстановка.
Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по Воронежу погибли 5 человек, повреждения получили 10 многоквартирных домов, а также около 50 автомобилей.