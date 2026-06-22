Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже отменили лыжероллерный фестиваль после атаки ВСУ

Мероприятие должно было пройти 4 июля.

ВОРОНЕЖ, 22 июня. /ТАСС/. Лыжероллерный фестиваль, который должен был пройти в Воронеже 4 июля, отменили после ударов ВСУ по городу. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов.

«Ранее я сообщал, что областная Дума выступила инициатором проведения в Воронеже 4 июля лыжероллерного фестиваля. Считаю, что после произошедшей трагедии праздничные мероприятия, пусть даже спортивные, недопустимы. Оперативная обстановка также остается непростой. Принял окончательное решение: лыжероллерный фестиваль 4 июля в Воронеже отменяется», — написал он.

Матузов выразил уверенность в том, что спортсмены поймут данное решение. Он также сообщил, что власти сохранят все наработки для фестиваля и проведут мероприятие, как только позволит оперативная обстановка.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по Воронежу погибли 5 человек, повреждения получили 10 многоквартирных домов, а также около 50 автомобилей.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше