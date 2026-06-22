Замглавы Минэкономразвития Тюпышев назвал необратимые изменения в экономике РФ

Развивается и торговля. Поставки рыбы и морепродуктов из России в Китай за первые пять месяцев 2026 года продемонстрировали значительный рост. Согласно данным аналитического центра Рыбного союза, экспорт в физическом выражении увеличился на 16 процентов, а в стоимостном — на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.