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Замглавы Минэкономразвития Тюпышев назвал необратимые изменения в экономике РФ

Российская экономика в последние годы пережила масштабную трансформацию. Изменениям подверглись многие ключевые сферы в ее структуре. Заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев рассказал, какие изменения он считает уже необратимыми.

Российская экономика в последние годы пережила масштабную трансформацию. Изменениям подверглись многие ключевые сферы в ее структуре. Заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев рассказал, какие изменения он считает уже необратимыми.

В первую очередь он отметил, что Россия уходит от углеводородной модели. В этом направлении страна акцентируется на диверсификации экспорта, в основном несырьевого неэнергетического. Сейчас в структуре экспорта его доля — 40 процентов.

— Второе: изменились логистические коридоры. Мы развиваем международный транспортный коридор «Север — Юг», Северный морской путь, порты Дальнего Востока. А также Восточный полигон, который становится главными воротами на Восток. Бизнес стратегически встраивается в эти логистические потоки. Следующее — технологический суверенитет. Запущенные проекты в области промышленности, которые имеют длительный срок реализации, — отметил Тюпышев.

Еще одно изменение — расчеты в национальных валютах. Россия уже перевела внешние расчеты в рубли, юани, лиры и рупии. Кроме того, необратимыми изменениями являются трансформация потребительского рынка (платформенная экономика, интернет-заказы) и внутренний туризм, передает «Российская газета».

Развивается и торговля. Поставки рыбы и морепродуктов из России в Китай за первые пять месяцев 2026 года продемонстрировали значительный рост. Согласно данным аналитического центра Рыбного союза, экспорт в физическом выражении увеличился на 16 процентов, а в стоимостном — на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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