В памятных мероприятиях Музея Победы и его филиалов поучаствовали тысячи человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Тысячи человек приняли участие в акциях «Свеча памяти» и «Микрофон памяти», мемориальных концертах и выставках в Музее Победы и его филиалов ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«В День памяти и скорби зажечь свечу в память о родных и близких, отдавших свои жизни в боях за Родину, рассказать об их подвигах и возложить цветы в музее на Поклонной горе в течение дня могли все желающие. У “Микрофона памяти” выступили потомки известных полководцев, школьники и студенты, все, кто свято чтит память о героях прошлого. К акции также присоединились филиалы Музея Победы. Уверены, что эта акция станет традиционной и в следующем году ее участниками станут десятки учреждений культуры по всей стране», — подчеркнули в Музее Победы.
Акция «Свеча памяти» началась в полночь в Музее Победы и продлилась в течение всего 22 июня в Зале Памяти и Скорби. К ней присоединились председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член Общественного совета Музея Победы Ольга Занко, заместитель генерального директора организации «Ассамблея народов России» Ирина Бабакова, заслуженный артист России Сергей Войтенко, потомки маршалов Победы, ветераны и многие другие. Весь день посетителям были доступны бесплатные тематические выставки «Подвиг молодогвардейцев», «Главный врач», «Семейные реликвии» и другие.
В течение всего дня для посетителей также работал «Микрофон памяти», где все желающие могли рассказать истории о героях своей семьи — акция была запущена впервые в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. К акциям и мероприятиям музея на Поклонной горе присоединились более сотни музеев — участников международного проекта «Территория Победы». На культурных площадках в 50 регионах России и Белоруссии провели кинопоказы и представили тематические выставки.
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