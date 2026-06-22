В памятных мероприятиях Музея Победы и его филиалов поучаствовали тысячи человек

«В День памяти и скорби зажечь свечу в память о родных и близких, отдавших свои жизни в боях за Родину, рассказать об их подвигах и возложить цветы в музее на Поклонной горе в течение дня могли все желающие. У “Микрофона памяти” выступили потомки известных полководцев, школьники и студенты, все, кто свято чтит память о героях прошлого. К акции также присоединились филиалы Музея Победы. Уверены, что эта акция станет традиционной и в следующем году ее участниками станут десятки учреждений культуры по всей стране», — подчеркнули в Музее Победы.