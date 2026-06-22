Россияне не будут введены в Зал хоккейной славы впервые с 2023 года

Бержерон является членом Тройного золотого клуба, он выиграл в составе «Бостона» Кубок Стэнли (2011), Олимпиаду (2010, 2014) и чемпионат мира (2004). Ранее ТАСС сообщал, что «Бостон» выведет из обращения 37-й номер, под которым хоккеист выступал всю карьеру в этом клубе (с 2003 по 2023 год). Вратарь Прайс всю игровую карьеру провел в «Монреале», с которым в 2021 году играл в финале Кубка Стэнли. Ринне 15 лет отыграл за «Нэшвилл», в 2018 году он был признан лучшим вратарем сезона.