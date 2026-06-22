Россияне не будут введены в Зал хоккейной славы впервые с 2023 года

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Россияне не будут в этом году введены в Зал хоккейной славы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В прошлом году в Зал славы был введен олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Александр Могильный. Из отечественных хоккеистов туда ранее вошли Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019), Павел Дацюк (2024). В 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов.
В нынешнем году на специальной церемонии в Зал хоккейной славы, который находится в канадском Торонто, будут введены в категории «игрок» Патрис Бержерон, Кэри Прайс, Пекка Ринне, Кит Ткачук и Синди Карли. В категории «функционер» будет введен Брайан Бурк. Сообщалось, что одним из кандидатов на введение в Зал славы был обладатель Кубка Стэнли, двукратный призер Олимпийских игр Сергей Гончар. Торжественная церемония введения в Зал славы состоится в ночь на 10 ноября.
Бержерон является членом Тройного золотого клуба, он выиграл в составе «Бостона» Кубок Стэнли (2011), Олимпиаду (2010, 2014) и чемпионат мира (2004). Ранее ТАСС сообщал, что «Бостон» выведет из обращения 37-й номер, под которым хоккеист выступал всю карьеру в этом клубе (с 2003 по 2023 год). Вратарь Прайс всю игровую карьеру провел в «Монреале», с которым в 2021 году играл в финале Кубка Стэнли. Ринне 15 лет отыграл за «Нэшвилл», в 2018 году он был признан лучшим вратарем сезона.
Ткачук является обладателем Кубка мира (1996) и серебряным призером Олимпийских игр (2002), стал в сезоне-1996/97 первым игроком, рожденным в США, завоевавшим титул лучшего снайпера регулярного сезона с 52 голами. Карли в течение шести лет, с 1990 года, была капитаном сборной США и помогла команде выиграть серебро трех чемпионатов мира. Также она становилась чемпионкой Национальной ассоциации студенческого спорта (1984, 1985). Бурк работал в «Ванкувере» президентом и генеральным менеджером, в качестве руководителя помог «Анахайму» выиграть Кубок Стэнли в 2007 году, был генменеджером сборной США на Олимпиаде 2010 года, на которой команда завоевала серебро.
Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек, в числе которых и Ларионов. Нынешний год для Ларионова является последним, когда он может находиться в этом комитете, из-за истечения срока пребывания. Туда могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны. Последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других людей, принимающих участие в развитии хоккея.