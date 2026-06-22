В Мурманске доиграли прерванный 22 июня 1941 года футбольный матч

МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Мурманские спортсмены провели в День памяти и скорби ретро-матч по футболу и доиграли игру, которая была прервана 22 июня 1941 года после первого тайма. Тогда было принято решение доиграть матч после Победы, но по разным причинам этого не произошло и состоялось 22 июня, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«В Мурманске произошло событие, наполненное особым смыслом. На стадионе “Строитель” — там, где когда-то был старый добрый “Пищевик” — мы были обязаны поставить точку в матче, который был прерван 22 июня 1941 года. Тогда футболисты “Рыбника Севера” и “Динамо” не подозревали, что матч станет последним в мирной жизни. Константин Еремин, Петр Косоуров, Семен Горшенин, Николай Кудинов, Александр Базарный, Константин Цибин. Они вышли на поле, полные азарта, а через несколько часов сменили бутсы на солдатские сапоги, чтобы защищать страну», — сообщил Чибис в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что, наблюдая за игрой, он думал о тех, кто не успел завершить свой матч.
«Наши ребята сделали это за них, чтобы сказать: “Мы помним. Ваша жизнь, ваша любовь к этому городу и ваша жертва не забыты!”. Сегодня на поле победила память. Наша общая, честная, глубокая память о тех, кто подарил нам возможность жить, растить детей и играть в футбол под мирным небом Мурманска», — отметил руководитель региона.
Ранее 22 июня, в 4 часа утра губернатор вместе с жителями Мурманска, с командующим Северным флотом Константином Кабанцовом, с коллегами возложили цветы и зажгли свечи у памятника стойкости и мужеству мурманчан. В ходе оперативного совещания областного правительства его участники почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. В 12:15 область присоединилась к Всероссийской минуте молчания, потому что именно в это время жителям СССР в 1941 году сообщили о начале войны.
«Для нашей области этот день особенный. Наш северный форпост благодаря храбрости, мужеству защитников и тех, кто трудился в тылу, несмотря на сожженный город, обеспечивал работу порта. Благодаря портовикам, северным конвоям и Северному флоту, который их оберегал и сопровождал, тысячи танков, самолетов, станков и всего необходимого пришло на фронт в тот момент, когда после нападения фашистов меньше тысячи самолетов оставалась в западной части нашей страны. И мурманчане, северяне, все те, кто защищал северный форпост, внесли вклад в Великую Победу, переоценить который невозможно», — отметил Чибис.