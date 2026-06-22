В Мурманске доиграли прерванный 22 июня 1941 года футбольный матч

«Для нашей области этот день особенный. Наш северный форпост благодаря храбрости, мужеству защитников и тех, кто трудился в тылу, несмотря на сожженный город, обеспечивал работу порта. Благодаря портовикам, северным конвоям и Северному флоту, который их оберегал и сопровождал, тысячи танков, самолетов, станков и всего необходимого пришло на фронт в тот момент, когда после нападения фашистов меньше тысячи самолетов оставалась в западной части нашей страны. И мурманчане, северяне, все те, кто защищал северный форпост, внесли вклад в Великую Победу, переоценить который невозможно», — отметил Чибис.