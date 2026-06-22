WSJ: Трамп обсудит с оборонными компаниями США увеличение производства ракет

Согласно источнику, встреча должна пройти в Белом доме в предстоящую среду, 24 июня. Трамп хочет обсудить увеличение производства в сфере американской оборонной промышленности для быстрого восполнения запасов вооружений США. Арсеналы Вашингтона значительно сократились в связи с проведением военных действий на Ближнем Востоке.