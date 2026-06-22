«Самый честный нечестный бизнес»: что известно о сериале «Нефть» с Антоном Васильевым

В 2026 году выйдет новый сериал «Нефть» с Антоном Васильевым в главной роли. Проект в жанре драмеди расскажет историю о том, как скромный работник водоканала пускается во все тяжкие, став теневым нефтедобытчиком. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Однажды одно небольшое землетрясение сдвигает что-то в земной коре, из-за чего колодец водопроводчика Семена Плахова из города Шевелево внезапно наполняется нефтью. Теперь у главного героя два пути: продать свой участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт черного золота. Чтобы доказать своей жене, которая хочет уйти от него вместе с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семен вместе с местным одаренным фриком Ульяном осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить «самый честный нечестный бизнес».
В ролях:
Антон Васильев — Семен Плахов;Кристина Асмус — Горюнова;Иван Охлобыстин — Лагин;Роза Хайрулина — Арвитовна;Иван Добронравов — Ульян;Елена Николаева — Галка;Александр Горбатов — Кутехов;Андрей Максимов — Виталик;Валери Зоидова — Юлька;Федор Кирсанов — Вадька;Олег Рязанцев — Гогин;Сева Шергин — Игорек;Иван Ефремов — Павлик;Мария Тетерская — Маршрутова;Сергей Дьяков — Ниневский;Ростислав Лаврентьев — Отцов;другие актеры.
Кто снимал:
режиссер — Алексей Шабаров;сценаристы — Павел и Матвей Тетерские;генеральные продюсеры — Сергей Косинский, Давид Кочаров, Борис Ханчалян и Эдуард Илоян;ведущий продюсер — Алексей Федоров;оператор-постановщик — Константин Руденко;художник-постановщик — Артур Фазулзянов;кастинг-директор — Дарья Кожарская.
Что говорят создатели о сериале.
Генеральный продюсер Premier и Rutube Давид Кочаров рассказал, что создатели изначально хотели на главную роль именно Антона Васильева. А тот факт, что сниматься в проекте согласились звезды «первой величины», говорит о качественном сценарии, считает он.
— «Нефть» — это большой кросс-жанровый проект, который, я уверен, станет в один ряд с золотыми хитами нашей платформы. И лично я испытываю смешанные чувства радости и гордости, потому что это первый сериал, который от и до запускает новая команда онлайн-кинотеатра Premier, — рассказал Кочаров.
В «Нефти», как отметил продюсер 1−2−3 Production Андрей Терешок, зрители наблюдают за героем, попавшим в ситуацию, где любой возможный путь кажется неправильным. Это история об отчаянной попытке вернуть близких, когда кажется, что выхода уже нет, подчеркнул он.
— Этот сериал о том, как скромный добряк, годами мирившийся со своей незначительностью, вдруг обнаруживает, что в его руках оказалась сила, способная все изменить. Это очень понятная нашему народу история о том, как рождаются внутренняя опора и чувство собственного достоинства. Уверен, что путь нашего главного героя найдет отклик у зрителей, — считает режиссер Алексей Шабаров.
Сам исполнитель главной роли Антон Васильев отметил, что это история о том, как далеко может зайти обычный человек, когда теряет самое дорогое, что у него есть. Ведь главный герой не является искателем приключений, он — обычный сантехник, который ради своей семьи готов на все, отметил артист.
— Наверное, каждому из нас знакома эта готовность пойти на отчаянный шаг ради близких. Именно это и делает путь Семена таким интересным для зрителей, — рассказал актер.
На экраны также вышла черная корейская комедия «Метод исключения», рассказывающая о трансформации любящего семьянина в убийцу, готового на все ради карьеры. Подробнее о картине — в материале «Вечерней Москвы».