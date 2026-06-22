«Самый честный нечестный бизнес»: что известно о сериале «Нефть» с Антоном Васильевым

Однажды одно небольшое землетрясение сдвигает что-то в земной коре, из-за чего колодец водопроводчика Семена Плахова из города Шевелево внезапно наполняется нефтью. Теперь у главного героя два пути: продать свой участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт черного золота. Чтобы доказать своей жене, которая хочет уйти от него вместе с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семен вместе с местным одаренным фриком Ульяном осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить «самый честный нечестный бизнес».