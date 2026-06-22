В Кушве ослабел смерч

«Уже на Качканар ушли все осадки. Вот это [ситуация в Кушве] похоже на смерч, вихрь, который на видео все показывают. Он уже распался, там уже не отмечается ни порывов таких сильных, ни града, просто осадки, короткое существование [у явления]», — рассказали метеорологи.