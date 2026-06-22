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В Кушве ослабел смерч

Осадки двинутся на Качканар, отметили в Уральском гидрометцентре.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Смерч, прошедший в Кушве Свердловской области, уже распался и ослабел. Основная зона осадков в ближайшее время сместится севернее — в сторону Качканара, сообщили ТАСС в Уральском гидрометцентре.

«Уже на Качканар ушли все осадки. Вот это [ситуация в Кушве] похоже на смерч, вихрь, который на видео все показывают. Он уже распался, там уже не отмечается ни порывов таких сильных, ни града, просто осадки, короткое существование [у явления]», — рассказали метеорологи.

Ранее ТАСС сообщал, что в Кушве в результате непогоды без электричества остались более 4 тыс. частных жилых домов. Власти организовали пункты временного размещения для жителей, чьи дома повреждены во время урагана, им оказывается необходимая помощь. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.