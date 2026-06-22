Прощание с Вячеславом Рыбаковом пройдет 24 июня в Реутове

«Прощание с Вячеславом Юрьевичем пройдет в среду. Отпевание состоится в 11:30 в храме Казанской иконы Божией Матери в городе Реутове. Гражданская панихида пройдет в 12:40 в крематории Балашихи», — сказала собеседница агентства.