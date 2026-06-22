В Москве прошел благотворительный вечер для ветеранов СВО и их семей

«Для меня важно поднимать все темы, которые волнуют человечество. Конечно, тема войны — одна из самых главных сегодня. Наши дети не видели и не знают, что было тогда… Через такие постановки дети окунаются в эту атмосферу и проникаются ей, узнают, задают много вопросов после просмотра. Они будут помнить о великом подвиге нашей страны и передавать эти знания и память своим детям», — подчеркнула олимпийская чемпионка Татьяна Навка.