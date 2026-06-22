В Москве прошел благотворительный вечер для ветеранов СВО и их семей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Благотворительный вечер для ветеранов специальной военной операции и членов их семей прошел на «Навка Арене» в Москве в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
В этот вечер состоялся старт всероссийской акции для семей военнослужащих и ветеранов специальной военной операции, детей-сирот погибших участников СВО, а также сотрудников силовых ведомств, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях и военно-медицинских организациях.
Специально для них выступили артисты российской эстрады. Певица Елена Север исполнила песню на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой «Верните память», после чего была объявлена минута молчания в память о российских воинах. Также были показаны фрагменты документальных фильмов международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев», который проводится с 2023 года. Фильмы RT увидели более чем в 30 странах, включая шесть государств НАТО.
«Как во времена Великой Отечественной воспевались герои того времени, так и сейчас, в наше время, есть свои герои, о которых важно и нужно говорить», — отметил член совета директоров «Русской медиагруппы» Юрий Киселев.
Кроме того, гостям вечера представили ледовый спектакль «Дневник памяти», в котором приняли участие олимпийские чемпионы по фигурному катанию. «Дневник памяти» рассказывает трогательную историю влюбленных, которых разлучила война. В спектакле отражены ключевые моменты Великой Отечественной войны: Битва за Москву, 872-дневная блокада Ленинграда, Дорога жизни, Сталинградская битва и Великая Победа.
«Для меня важно поднимать все темы, которые волнуют человечество. Конечно, тема войны — одна из самых главных сегодня. Наши дети не видели и не знают, что было тогда… Через такие постановки дети окунаются в эту атмосферу и проникаются ей, узнают, задают много вопросов после просмотра. Они будут помнить о великом подвиге нашей страны и передавать эти знания и память своим детям», — подчеркнула олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Идейными вдохновителями масштабной акции выступили главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, Елена Север и Татьяна Навка. Благотворительный вечер подготовили телеканалы РУ. ТВ и RT совместно с продюсерской компанией Navka Show.