При ракетной атаке ВСУ на Воронеж погибли пять человек

По итогам расширенного заседания оперативного штаба в правительстве региона стало известно, что при утренней атаке на левый берег Воронежа 22 июня погибли пять жителей, а нескольким десяткам потребовалась медпомощь. По данным губернатора Александра Гусева, большая часть пострадавших уже отпущена домой. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Жители, получившие серьезные ранения, получат по 300 тысяч рублей.