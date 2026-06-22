При ракетной атаке ВСУ на Воронеж погибли пять человек

В результате ракетной атаки на Воронеж погибли пять человек и еще десятки обратились в медицинские учреждения. В части города введен режим ЧС. Власти подчеркнули: пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности.
По итогам расширенного заседания оперативного штаба в правительстве региона стало известно, что при утренней атаке на левый берег Воронежа 22 июня погибли пять жителей, а нескольким десяткам потребовалась медпомощь. По данным губернатора Александра Гусева, большая часть пострадавших уже отпущена домой. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Жители, получившие серьезные ранения, получат по 300 тысяч рублей.
Ранее власти сообщали, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. В регионе была объявлена ракетная опасность, позднее ее отменили.
Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. Возникший пожар потушен, продолжается разбор конструкций. Представители Роспотребнадзора провели замеры воздуха: превышений концентрации опасных веществ не выявлено.
При падении обломков также повреждены фасады и остекление десяти многоквартирных домов, в шести частных домах — преимущественно крыши. Кроме того, уже поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.
В пределах отдельных улиц Железнодорожного района города введен режим чрезвычайной ситуации. Это позволит оперативно выделить средства на ликвидацию последствий.
После завершения работы оперативных служб управы районов начнут осмотр поврежденных объектов и устранение последствий. При необходимости будут организованы пункты временного размещения для жителей.
Воронежский областной центр крови ранее объявлял о срочной потребности во всех группах крови. Областной Минздрав открыл круглосуточную «горячую линию» для информации о пострадавших родственниках по телефону +7 (473) 212−59−66.