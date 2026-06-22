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Тренер юниорской сборной РФ по регби-7 оценил победу на турнире в Белграде

Россияне выиграли все три матча на турнире «Партизан Севенс».

БЕЛГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Юниорская сборная России по регби-7 среди игроков до 19 лет показала хороший результат, выиграв международный турнир «Партизан Севенс», организованный одноименным сербским клубом в Белграде. Об этом рассказал журналистам тренер российской команды Марат Минисламов.

В Белграде регбисты провели три встречи и одержали три крупные победы: над сборными Болгарии (73:0) и Сербии (38:10) и клубом «Партизан» (45:7).

«Мы привезли мальчишек 16−17 лет, а играли против взрослых мужчин. В целом добились хорошего результата. Заняли первое место, обыграв все команды, получили колоссальный опыт. Сербия — очень гостеприимная страна. Действительно, можно подтвердить, что это братский народ. Очень все доброжелательные, добродушные, готовые помочь, отзывчивые», — подчеркнул Минисламов.

«Мы планируем, может быть, чтобы Сербия приехала к нам в конце года со своей сборной поиграть», — добавил тренер.

Российская команда приняла участие в траурной церемонии по случаю Дня памяти и скорби — 85-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР, которая прошла в понедельник в Парке освободителей Белграда, где похоронены бойцы Красной армии и югославские партизаны.

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