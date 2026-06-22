Звезда «Доктора Кто» Дэвид Дейкер скончался на 91-м году жизни

Также актер считается ветераном мыльной оперы «Улица Коронации» — он снимался в этом сериале с 1968 по 1985 год, появившись более чем в 30 эпизодах. Другой известной работой актера является участие в ситкоме «Дуракам везет». За свою карьеру Дейкер успел сняться в десятках других телепроектов, говорится в сообщении.