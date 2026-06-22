Звезда «Доктора Кто» Дэвид Дейкер скончался на 91-м году жизни

Британский актер Дэвид Дейкер, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации», ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает Daily Star.
Актер скончался 30 апреля, однако его семья решила предать огласке эту информацию только в воскресенье, 21 июня. Причина смерти не раскрывается.
Дейкер был звездой театра и активно снимался в телесериалах. Наиболее известен он по участию в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто»: в 1974 году в эпизоде «Воин времени» он исполнил роль средневекового бандита Иронгрона, а в 1979-м в серии «Кошмар Эдема» сыграл капитана Ригга, командующего межзвездным крейсером.
Также актер считается ветераном мыльной оперы «Улица Коронации» — он снимался в этом сериале с 1968 по 1985 год, появившись более чем в 30 эпизодах. Другой известной работой актера является участие в ситкоме «Дуракам везет». За свою карьеру Дейкер успел сняться в десятках других телепроектов, говорится в сообщении.