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«Ловят как террориста»: Охлобыстин сообщил о невозможности попасть в Турцию

Актёр Иван Охлобыстин не может выехать в Турцию из-за санкций ЕС. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом. Артист напомнил, что Евросоюз ранее ограничил ему въезд в свои страны.

Источник: Life.ru

Охлобыстин констатировал, что столкнулся с серьёзными препятствиями при попытках покинуть Россию. По его словам, существующие запреты фактически блокируют его передвижение в определённых направлениях. При этом актёр не уточнил, предпринимал ли он конкретные попытки попасть в Турцию и с какими именно бюрократическими сложностями столкнулся. Он лишь обозначил сам факт наличия проблемы.

«Меня ловят как террориста», — поделился артист.

Санкции ЕС против Охлобыстина действуют с 24 июня 2024 года. Тогда Евросоюз включил его в свой санкционный список наряду с певцом Shaman (Ярославом Дроновым) и певицей Полиной Гагариной.

Напомним, после введения европейских санкций Охлобыстин заявил, что не собирается меняться. Артист отметил, что согласен с ограничениями, а также выразил уверенность, что наступит время, когда санкции сможем «вводить мы».

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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