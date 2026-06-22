«Ловят как террориста»: Охлобыстин сообщил о невозможности попасть в Турцию

Охлобыстин констатировал, что столкнулся с серьёзными препятствиями при попытках покинуть Россию. По его словам, существующие запреты фактически блокируют его передвижение в определённых направлениях. При этом актёр не уточнил, предпринимал ли он конкретные попытки попасть в Турцию и с какими именно бюрократическими сложностями столкнулся. Он лишь обозначил сам факт наличия проблемы.
«Меня ловят как террориста», — поделился артист.
Напомним, после введения европейских санкций Охлобыстин заявил, что не собирается меняться. Артист отметил, что согласен с ограничениями, а также выразил уверенность, что наступит время, когда санкции сможем «вводить мы».
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