«Ловят как террориста»: Охлобыстин сообщил о невозможности попасть в Турцию

Охлобыстин констатировал, что столкнулся с серьёзными препятствиями при попытках покинуть Россию. По его словам, существующие запреты фактически блокируют его передвижение в определённых направлениях. При этом актёр не уточнил, предпринимал ли он конкретные попытки попасть в Турцию и с какими именно бюрократическими сложностями столкнулся. Он лишь обозначил сам факт наличия проблемы.