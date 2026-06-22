Россиянам назвали неочевидный симптом проблем с сердцем

По ее словам, сердечные отеки обычно появляются к вечеру после нагрузок и строго симметричны на обеих ногах. Они всегда «поднимаются» снизу вверх, кожа в этих местах на ощупь холодная и часто имеет синюшный оттенок. Она посоветовала надавить пальцем на переднюю поверхность голени на 5−7 секунд.