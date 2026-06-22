Стилист перечислила самые популярные этим летом прически

Life.ru сообщил, какие мужские плавки и женские купальники этим летом находятся на пике популярности, а от каких моделей лучше отказаться. Главный тренд мужской пляжной моды — плавки-шорты. Среди женских купальников отмечается сразу несколько направлений. Одним из самых заметных остается колор-блокинг. Популярны также купальники с контрастной окантовкой, создающие эффект многослойности.