В Запорожской области прошла церемонии возложения цветов в День памяти и скорби

День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Дата была внесена в календарь памятных дат России законом 2007 года. С 2020 года 22 июня в 12:15 мск во всех регионах страны проводится всероссийская минута молчания. Время выбрано неслучайно: именно тогда в эфире Всесоюзного радио народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов объявил советским гражданам о нападении Германии.