В Запорожской области прошла церемонии возложения цветов в День памяти и скорби

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Церемонии возложения цветов, акция «Огненные картины войны» и лекция от российского общества «Знание» прошли в Запорожской области в День памяти и скорби. Активисты молодежных организаций и волонтеры также предлагали жителям Мелитополя присоединиться к сбору средств для помощи ветеранам боевых действий в рамках акции «Красная гвоздика», сообщили в Молодежном ресурсном центре и органах власти региона.
«Молодежь Запорожской области выложила огненную картину войны из 4 000 свечей в память о подвиге советских солдат. Центральным символом композиции стал образ “Скорбящей матери” — знак вечной памяти, боли и благодарности поколению, пережившему войну», — говорится в сообщении ресурсного центра.
Отмечается, что участие в акции помимо активистов и волонтеров приняли ветеран специальной военной операции и военнослужащие Росгвардии.
Мэр Мелитополя Сергей Золотарев сообщил в Telegram-канале о состоявшемся возложении цветов к памятному знаку, посвященному началу войны 1941 года. Память павших почтили также у Вечного огня на Братском кладбище. Подобные памятные митинги прошли и в районах области.
Жители также приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика», присоединившись к сбору средств для помощи ветеранам боевых действий. Собранные деньги будут направлены в фонд «Память поколений» на медицинскую помощь ветеранам: слуховые аппараты, протезы, реабилитацию и высокотехнологичное лечение, рассказали в Молодежном ресурсном центре.
Кроме того, на Запорожье прошла лекция для госслужащих от общества «Знание» о главенствующей роли Советского Союза в разгроме нацизма. Лектор подчеркнул, что привлечение ветеранов и носителей воинских традиций к работе с молодежью, особенно в кадетских корпусах и военно-патриотических клубах, способствует консолидации всего общества, сообщили в пресс-службе общества.
День памяти и скорби.
День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Дата была внесена в календарь памятных дат России законом 2007 года. С 2020 года 22 июня в 12:15 мск во всех регионах страны проводится всероссийская минута молчания. Время выбрано неслучайно: именно тогда в эфире Всесоюзного радио народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов объявил советским гражданам о нападении Германии.
Нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий.
Прах неизвестного советского воина был торжественно перенесен в Александровский сад из братской могилы в Подмосковье в 1966 году. Уже год спустя здесь был открыт мемориал, центральным элементом которого стал Вечный огонь. В 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата был установлен постоянный пост почетного караула — «пост номер один».