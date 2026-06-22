Навка отметила важность постановок патриотических шоу

«Мы пытались показать те страшные фрагменты, моменты, которые проживали наши предки, — как их убивали, как мучили. С одной стороны, во время постановки мне казалось, что это очень страшно, и может, в какой-то степени нельзя вот так наглядно показывать страшные моменты. Но тем не менее наши дети не видели и не знают, что это действительно было и что подобное творится сегодня. Важность таких постановок огромна», — сказала Навка.