Навка отметила важность постановок патриотических шоу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка считает особенно важными патриотические ледовые постановки для молодого поколения. Об этом она рассказала на показе ледового спектакля «Дневник памяти» на «Навка Арене», состоявшегося в День памяти и скорби.
Показ был организован для семей военнослужащих и ветеранов СВО, детей-сирот погибших участников СВО, а также сотрудников силовых ведомств, проходящих лечение и реабилитацию в госпиталях и военно-медицинских организациях.
«Мы пытались показать те страшные фрагменты, моменты, которые проживали наши предки, — как их убивали, как мучили. С одной стороны, во время постановки мне казалось, что это очень страшно, и может, в какой-то степени нельзя вот так наглядно показывать страшные моменты. Но тем не менее наши дети не видели и не знают, что это действительно было и что подобное творится сегодня. Важность таких постановок огромна», — сказала Навка.
Ледовый спектакль «Дневник памяти» — история возлюбленных, разлученных войной, рассказанная языком танца на льду. Зрители проживают ключевые события Великой Отечественной войны: битва за Москву, 872-дневная блокада Ленинграда, оборона Севастополя, Сталинградская битва, сцены с тружениками тыла, узниками концлагерей и другие.
Главных героев сыграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, также в спектакле задействованы Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко.
Зрители и участники почтили минутой молчания тех, кто погиб, защищая свою Родину. В середине действия вместе с залом артисты исполнили песню «Десятый наш десантный батальон».