Почти 60 процентов поляков считают, что Зеленский плохо относится к Польше

Почти 60 процентов поляков считают, что президент Украины Владимир Зеленский плохо относится к Польше. Об этом говорится в опросе исследовательских центров United Survey и IBRIS по заказу портала Wirtualna Polska. Результаты были опубликованы в четверг, 18 июня.
Согласно результатам опроса, 58,3 процента участников придерживаются именно такого мнения. Из них 33,7 процента считают, что Зеленский относится к Польше скорее негативно, а 24,6 процента — категорически негативно. Еще 30,1 процента респондентов уверены, что украинский лидер настроен к Польше благожелательно, тогда как 11,6 процента затруднились с ответом.
Опрос проводился с 12 по 14 июня с использованием телефонных интервью и онлайн-анкет. В исследовании приняли участие тысяча жителей Польши, говорится в материале.
22 июня стало известно, что Зеленский дважды отклонил предложения о телефонном разговоре и встрече со своим коллегой из Польши Каролем Навроцким для обсуждения ситуации с присвоением одной из частей ВСУ имени «героев УПА*».
19 июня Навроцкий объявил о своем решении лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши.
*Запрещенная в России террористическая организация.