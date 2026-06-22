Почти 60 процентов поляков считают, что Зеленский плохо относится к Польше

Согласно результатам опроса, 58,3 процента участников придерживаются именно такого мнения. Из них 33,7 процента считают, что Зеленский относится к Польше скорее негативно, а 24,6 процента — категорически негативно. Еще 30,1 процента респондентов уверены, что украинский лидер настроен к Польше благожелательно, тогда как 11,6 процента затруднились с ответом.