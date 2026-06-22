Слухи о гибели участника поисков ингушского ребенка не подтвердились

Министерство здравоохранения Ингушетии опровергло появившуюся в социальных сетях и СМИ информацию о смерти волонтера, участвовавшего в поисках восьмилетнего мальчика, унесенного течением реки Сунжа.
Как сообщили в ведомстве, медицинские учреждения, подведомственные региональному Минздраву, не фиксировали поступления гражданина с указанными обстоятельствами. Также в министерстве заявили, что случаев смерти пациентов сразу после госпитализации в рассматриваемый период зарегистрировано не было.
В связи с распространением неподтвержденных сведений представители ведомства призвали жителей республики и журналистов пользоваться только официальной информацией и не тиражировать недостоверные сообщения.
Поводом для комментария стали публикации в ряде СМИ и социальных сетях, где утверждалось, что один из добровольцев, принимавших участие в поисковой операции, якобы скончался после обнаружения тела ребенка.
Тело восьмилетнего мальчика было найдено 22 июня после недели поисков. По данным властей, в операции участвовали 546 человек, в том числе 309 волонтеров.
Ребенок пропал после того, как попытался помочь своему другу на реке Сунжа, однако сам оказался в воде и был унесен течением. Поисковые мероприятия продолжались несколько дней и завершились обнаружением тела мальчика.
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