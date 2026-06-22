Слухи о гибели участника поисков ингушского ребенка не подтвердились

Как сообщили в ведомстве, медицинские учреждения, подведомственные региональному Минздраву, не фиксировали поступления гражданина с указанными обстоятельствами. Также в министерстве заявили, что случаев смерти пациентов сразу после госпитализации в рассматриваемый период зарегистрировано не было.