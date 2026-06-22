Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли в шестой раз за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, это произошло в шестой раз с начала суток. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении в 23:23 мск.
С начала 22 июня движение по мосту ранее уже приостанавливалось пять раз: с 06:28 до 07:27 мск, с 07:58 до 08:39 мск, с 11:05 до 12:11 мск, с 15:59 до 16:39 мск и с 19:36 до 20:36 мск.