Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли в шестой раз за день

С начала 22 июня движение по мосту ранее уже приостанавливалось пять раз: с 06:28 до 07:27 мск, с 07:58 до 08:39 мск, с 11:05 до 12:11 мск, с 15:59 до 16:39 мск и с 19:36 до 20:36 мск.