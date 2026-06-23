Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело российского туриста нашли в саду дома в турецкой Анталье

Turizm News: россиянин найден мёртвым в Турции.

Источник: Комсомольская правда

Российский турист найден мёртвым в турецкой Анталье. Его тело нашли в саду жилого дома в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Неподвижно лежавшего человека заметили местные жители и вызвали экстренные службы.

«Прибывшие на место медики констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти», — информирует портал Turizm News.

Тремасов прилетел в Анталью 10 июня, сказано в публикации.

Тем временем врачи на индонезийском острове Бали констатировали смерть 50-летней туристки из России Анны, которая впала в кому после тяжелейшего отравления. Предположительно, женщина отравилась вином.

Ранее сообщалось, что российский турист был найден мёртвым в отеле турецкой Аланьи.

Как турист в Египте умер от укуса змеи на шоу заклинателя, читайте здесь на KP.RU.