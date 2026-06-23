Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 23 июня, когда ждут знамение

Православная церковь 23 июня вспоминает святого Тимофея. В народе празднуют Тимофеев день. Но существует еще одно название — Знамение. В названную дату, как считалось, могли случиться разного рода знамения, которые предвещали что-то плохое.
Что нельзя делать 23 июня.
Не следует открывать окна, так как из дома может уйти счастье. Запрещено заглядывать в чужие окна. Подобным образом на себя можно забрать чужие беды, неудачи. А еще нельзя оставлять на столе грязную посуду. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы в финансовых делах.
Что можно делать 23 июня.
Предки боялись названной даты, так как могли произойти разного рода знамения, не предвещавшие ничего хорошего. Кроме того, 23 июня ходили в гости. Так, чем веселее пройдет день, тем больше радостных событий будет в жизни.
Согласно приметам, солнечный день указывает на плохую погоду. В том случае, если листья липы в каплях сока, то погода ухудшится.
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