Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 23 июня, когда ждут знамение

Не следует открывать окна, так как из дома может уйти счастье. Запрещено заглядывать в чужие окна. Подобным образом на себя можно забрать чужие беды, неудачи. А еще нельзя оставлять на столе грязную посуду. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы в финансовых делах.